Niccolò Bettarini operato due ore alla mano: «Ricostruito il nervo, mesi per la piena funzionalità»

è fuori pericolo. E' stato operato alla mano dopo le 11 coltellate ricevute domenica scorsa all'alba davanti alla discoteca Old Fasion di Milano.L'intervento è durato due ore. La mammae il papàhanno passato le ore puiù lunghe della loro vita accanto al figlio. E oggi possono tirare un sospiro di sollievo.a rassicurare sulle condizioni del figlio di 19 anni. «Dopo questa lunga, lunghissima giornata, posso dire che è andata bene. Stai migliorando, grazie a Dio... Sei stato coraggioso e ti voglio bene e anche di più Niccolò. Mamma», scrive su Twitter, postando una fotografia del figlio, la conduttrice, confortata dal miglioramento delle condizioni di Niccolò.Bettarini è stato operato questa mattina. Lo rende noto lo stesso ospedale spiegando che «l'intervento è durato circa due ore, durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore» e «l'operazione è perfettamente riuscita». «La valutazione del recupero delle funzionalità della mano - conclude il Niguarda - come sempre in questo tipo di interventi, richiederà alcuni mesi».