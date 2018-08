Strangola il marito di 85 anni con il cavo del cellulare e tenta il suicidio

È stato soffocato, probabilmente con il cavo di ricarica di un telefonino, Ugo Ascani, l'anziano di 85 anni, residente a Roma, trovato morto ieri nella casa di famiglia dove soggiornava con la moglie per le vacanze in una frazione di Frontone. Lo ha stabilito l'autopsia eseguita all'obitorio di Urbino dal medico legale Mauro Pesaresi.

Accanto alla vittima era stata trovata la Maddalena Agostini, 80anni, rannicchiata vicino alla finestra in stato di choc dopo aver assunto una massiccia dose di tranquillanti. La donna ora è piantonata in Psichiatria a Urbino in stato d'arresto per omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta affidata al pm Irene Lilliu.



Nella stanza è stato trovato un biglietto d'addio scritto dall'anziana che ha confermato la tesi dell'omicidio e poi tentato suicidio da subito privilegiata dai carabinieri. La donna, depressa, da tempo era alle prese con la grave malattia del marito sofferente di una forma avanzata di Alzheimer. Lunedì si svolgerà l'udienza di convalida dell'arresto e l'anziana signora verrà interrogata dal gip di Urbino.

Sabato 11 Agosto 2018, 21:24 - Ultimo aggiornamento: 12 Agosto, 12:58

