Omolade, l'ex calciatore morto in auto: i compagni scesero in campo con la faccia dipinta di nero per lui

Lutto nel mondo del calcio. Akeem Omolade Oluwuashegun, 39enne nigeriano, è stato trovato morto in auto a Palermo in via Martoglio zona Ballarò. L’ex calciatore che nel 2003 aveva giocato in serie A con il Torino, questa mattina aveva chiesto un passaggio ad un amico per andare a fare un controllo medico perché da qualche giorno aveva un dolore alla gamba. Un malessere per cui si era sottoposto a dei controlli ma che oggi non gli aveva permesso di recarsi autonomamente al Policlinico dove doveva fare un esame. Appena salito in auto però Omolade si è sentito male e così l’amico ha chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari non c’era però nulla da fare.

Sul corpo non sono stati trovati segni di ferite che possano ricondurre a una morte violenta. Saranno le indagini svolte dai carabinieri a chiarire cosa abbia causato il decesso del 39enne che non avrebbe avuto pregressi problemi di salute.

Omolade era diventato noto come simbolo dell’antirazzismo dopo un episodio avvenuto quando era nelle fila del Treviso per l’esordio in serie B a Terni nel 2001. All'ingresso in campo di Omolade, circa trenta ultras della squadra veneta, non nuovi a episodi di razzismo, ritirarono per protesta gli striscioni e abbandonarono lo stadio tra i fischi dei tifosi della Ternana. La giornata successiva, Treviso-Genoa, tutti i giocatori del Treviso, compresi l'allenatore e la panchina, fecero il proprio ingresso in campo con il volto dipinto di nero in segno di solidarietà con il compagno e per opporsi al razzismo. Una partita memorabile durante la quale il giocatore nigeriano segnò anche il suo unico gol con il Treviso.