Turista tedesco caduto dal balcone di un hotel di Ostuni: il compagno indagato per omicidio

È stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario l’uomo di 51 anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, che si trovava nella stanza al sesto piano di un hotel di Ostuni (Brindisi) dal cui balconcino precipitò il suo compagno tedesco Thomas Bitter, 53 anni, che nell’impatto perse la vita. I fatti risalgono al 16 agosto scorso.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Turista caduto da un balcone: salma in obitorio da 17 giorni in...

La lite in hotel

Dell’iscrizione si è appreso a margine dell’autopsia eseguita ieri dal medico legale, Antonio Carusi, e su cui al momento vige il massimo riserbo. L’iscrizione e la formulazione dell’ipotesi di reato è al momento un atto dovuto. L’uomo viene ascoltato in queste ore dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi che conducono le indagini, coordinati dal pm Francesco Carluccio. Secondo le ricostruzioni all’interno della stanza dell’hotel vi sarebbe stata una lite. Poi la caduta, la cui dinamica è ancora poco chiara. Sembrerebbe a questo punto esclusa l’eventualità che il 53enne si sia suicidato. Si pensa a una caduta accidentale, ma non si escludono anche altre possibilità, così come dimostrato dall’accusa rivolta all’unico indagato.