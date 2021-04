A Pasqua 522 tamponi: 53 nuovi positivi e 144 guariti

PERUGIA - Sono stati 522 i tamponi Covid analizzati a Pasqua in Umbria e 333 i test antigenici. Ne sono

scaturiti - riporta il sito della Regione - 53 nuovi positivi e 144 guariti. Quattro i morti. Gli attualmente positivi sono

quindi scesi a 4.446, 95 meno del giorno precedente. Il tasso di positività sul totale dei test è del 6,1 per cento

sul totale e del 10,1 per cento sui soli molecolari. La buona notizia è che sono ancora in calo i ricoverati in ospedale, 350, due in meno, 47 dei quali, tre in meno nelle terapie intensive. E a partire dalla giornata di martedì l'Umbrio torna arancione.