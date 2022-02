Abusi nella chiesa: «Quel parroco orco abusò di mio figlio. È rimasto in oratorio»

«Il problema nella Chiesa italiana era ed è sistemico. Io l'ho sperimentato come mamma di un figlio abusato da un prete, e in seguito anche ascoltando altre vittime. Il meccanismo di insabbiamento non è cambiato». Cristina risponde al telefono dalla sua casa nell'hinterland milanese. Ha una voce pacata e gentile. È ora di cena, sta cucinando, una famiglia normale, cattolicissima, lei caposala, il marito cuoco, due figli che studiano e un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati