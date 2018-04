Video porno in classe alle medie, 12enne condannato a pulire i bagni

Sabato 28 Aprile 2018, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 12:56

CASTELFRANCO - È stato sorpreso da un professore mentre guardava un video pornografico durante la lezione in classe. Uno studente di 12 anni di una scuola media di Castelfranco è stato condannato ai lavori socialmente utili a scuola, per due giorni. Il fatto risale alle ultime settimane. «Quando si verificano episodi di simile gravità la decisione dell'istituto non è quella di sospendere lo studente dalle lezioni, ma di avviare un percorso di rieducazione», spiega Alessandra Fusaro, dirigente dell'istituto comprensivo 2 di Castelfranco, che conta 11 scuole nel territorio comunale. Il ragazzino, per due giorni, oltre ad assistere regolarmente alle lezioni, ha dovuto svolgere i lavori socialmente utili ordinati dalla scuola, come pulire i servizi igienici o raccogliere l'immondizia. «La sospensione per un ragazzo diventerebbe una vacanza ingiustificata - sottolinea la Fusaro - Purtroppo nonostante il divieto molti ragazzi portano con sé il telefonino a scuola e lo utilizzano non appena ne hanno l'occasione, ma da parte della dirigenza l'obiettivo è di far capire agli studenti che bisogna rispettare le regole, coinvolgendo anche i genitori nel percorso educativo».