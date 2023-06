Ragno lo morde, turista muore a 58 anni nella camera d'albergo a Sabaudia

Un ragno lo ha morso nella camera d'albergo e il turista è morto a 58 anni a Sabaudia. Un commerciante greco di 58 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare di Sabaudia, in provincia di Latina, dove soggiornava con altri 5 colleghi per un viaggio di lavoro.

Il morso del ragno e la morte nella camera d'albergo

L'uomo è deceduto nella notte tra lunedì e martedì per cause da accertare, probabilmente collegate ad uno choc anafilattico provocato dal morso di un ragno, come riporta l'edizione odierna del Messaggero.

Il cinquantottenne, infatti, aveva passato la giornata con i suoi colleghi in un'azienda agricola, dove avrebbe lamentato loro un fastidio, un prurito e un malessere generale collegato al morso di un ragno: inutili soccorsi del 118.

Sul caso indagano i carabinieri.