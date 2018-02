Rapina con sparatoria alle 23.30 in via Cassanese 177 a Segrate, un dipendente di un bar ristorante è stato trovato a terra all'interno ferito da colpi di arma da fuoco. Si tratta di un 34enne trasportato all'ospedale San Raffaele in codice giallo con ferita da arma da fuoco mentre un altro dipendente 33enne è trasportato allo stesso ospedale in codice verde con contusioni e abrasioni. I due sono rimasti feriti durante una rapina.



I carabinieri di San Donato Milanese hanno poi arrestato i due rapinatori: il primo si è presentato al San Raffaele per farsi medicare, il secondo è stato rintracciato nel suo appartamento.

Lunedì 5 Febbraio 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 15:00

