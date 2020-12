Rimini, fidanzatini reagiscono ai controlli della polizia e picchiano agenti: lei, 16 anni, era fuggita da casa

Sorpresi in giro di sera a Rimini, due giovani hanno reagito con violenza al controllo della polizia e la ragazza, 16 anni, è riuscita a scappare. Si tratta di una giovane tunisina scomparsa, le cui ricerche erano state diramate ieri da Padova dopo una denuncia dei parenti. Il suo ragazzo, un 18enne, notato insieme a lei verso le 23 all’angolo tra via Gambalunga e via Roma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Controllati, hanno detto di aver comprato sigarette e di star tornando a casa. Quando i poliziotti si sono accorti che la ragazza era ricercata, le hanno detto di seguirla, ma lei li ha spintonati ed è fuggita, mentre il ragazzo ha colpito un’agente con una ginocchiata alla schiena. Il 18enne è stato bloccato, ed è risultato avere precedenti, mentre la ragazza è stata rintracciata in mattinata da un’altra pattuglia, denunciata per concorso nella resistenza e affidata ai servizi sociali.

