Roma, «Aiutateci, abbiamo fame», tre finti poveri assaltano la Canonica. Prete in ospedale

Un prete picchiato a calci e pugni e ricoverato in ospedale. Un’aggressione choc, ieri sera, alle porte di Roma, a Pavona, ai Castelli, dove tre individui hanno assaltato una canonica per rapina. É successo alle 21. I banditi si sono finti bisognosi. Hanno citofonato alla canonica della chiesa Sant’Antonio da Padova in via Sodano, un religioso gli ha risposto.

«Ci scusi padre siamo in tre e non abbiamo i soldi per mangiare, ci aiuti lei». Il prete, 31 anni, subito è andato ad aprire le porte ai presunti bisognosi. L’uomo di chiesa si è accorto che il gruppo aveva il volto coperto da sciarpe, a quel punto, ha esitato ed è indietreggiato. Gli individui hanno scavalcato la cancellata in ferro fino a raggiungere il prete. Lui ha tentato una reazione ma è stato sopraffatto dai malviventi. E’ stato colpito con violenza al volto ed è quasi svenuto. I tre stavano per entrare nella canonica ma hanno desistito quando hanno visto una decina di religiosi fare opposizione. Quindi, sono fuggiti. Sul posto la polizia ed un’ambulanza. Il prete è stato trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata una frattura al naso ed altre ecchimosi ed escoriazioni. I banditi oltre ai reati di lesioni gravi e tentata rapina dovranno anche rispondere di avere violato le norme sulla circolazione per il virus. Gli agenti stanno indagando a tutto campo. I ricercati sono italiani e potrebbero finire nella rete della polizia quanto prima.

Ultimo aggiornamento: 17:14

