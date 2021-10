Roma, rapina una tabaccheria e porta via cento biglietti “Gratta e Vinci”: arrestato a Ostia

Rapina in una tabaccheria di Ostia: la negoziante è stata sorpresa e aggredita dall’uomo che, sotto minaccia, si è impossessato di circa 1.000 euro in contanti e di un centinaio di biglietti della lotteria “Gratta e Vinci”. I carabinieri di Ostia hanno iniziato subito le indagini: grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini della videosorveglianza di zona hanno identificato il rapinatore, un 43enne del luogo arrestato con l'accusa di rapina. L'uomo era già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza. E' stato rintracciato e bloccato nell'appartamento di un suo familiare. Nell'abitazione i militari hanno trovato i tagliandi della lotteria ed una parte del denaro rapinato. L’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Francavilla, donna gratta biglietto di 3 euro e ne vince 200mila NAPOLI Gratta e Vinci rubato a Napoli, l'anziana incassa i soldi ma...

Francavilla, donna gratta biglietto di 3 euro e ne vince 200mila