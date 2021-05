Roma, violenta rissa a piazza bologna: due feriti. Arrestati tre ventenni

Una violenta rissa senza esclusione di colpi è andata in scena ieri pomeriggio a piazza Bologna. Tre ventenni si sono accaniti contro due ragazzi senza apparente motivo. Ma sono stati pizzicati in flagrante da alcuni poliziotti fuori servizio. E così R.D., 22enne, V.C., 23enne e E.A., 22enne (tutti romani) sono stati arrestati per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Roma, rissa-choc a Trastevere: calci e pugni tra giovanissimi (senza...

Colleferro, 17enne picchiato come Willy Monteiro: «Ho difeso un amico: è stata una vendetta». Due giovani arrestati

A bloccarli, a piazza Bologna, quattro agenti liberi dal servizio rispettivamente in forza presso il commissariato S. Lorenzo, Porta Pia, Tor Carbone e piazza Dante di Napoli. I tre ragazzi, sono stati arrestati perché senza apparente motivo hanno aggredito due ragazzi, di 31 e 26 anni causando loro ferite giudicate guaribili nel primo caso con 7 giorni e nel secondo, a causa di una frattura mandibolare con 30 giorni. Nel corso dell’intervento il poliziotto in servizio a Napoli è stato ferito e refertato con 3 giorni di prognosi.