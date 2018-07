Ubriaco, ha divelto in piena notte la rete di protezione ed è entrato all'interno della fontana di piazza della Repubblica, in pieno centro a Roma. Protagonista dell'episodio avvenuto la notte scorsa un 30enne bengalese in stato di ebbrezza.

A sorprenderlo nella fontana vuota e recintata perché sottoposta a restauro, sono stati i carabinieri della stazione Vittorio Veneto. L'uomo è stato sanzionato. Al vaglio la sua posizione per tentato danneggiamento.

Domenica 22 Luglio 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2018 12:56

