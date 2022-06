Rosanna Vaudetti, malore in mare nelle Marche: l'ex annunciatrice ricoverata e monitorata

ANCONA - Paura per Rosanna Vaudetti, ricoverata nella clinica Cardiologica dell'ospedale regionale di Torrette dopo un malore a Portonovo: la popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva è svenuta improvvisamente in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. Sono state proprio le persone presenti in spiaggia le prime a soccorrerla. Secondo quanto riferito dal professor Antonio Dello Russo, l'ex “signorina buonasera” è fuori pericolo ma viene «costantemente monitorata dopo il malore che l'ha colpita».

Colta da malore mentre nuotava

L'annunciatrice di Ancona, 84 anni, si è sentita male mentre stava nuotando a Portonovo, ma è riuscita a raggiungere la riva prima di svenire: è rimasta senza coscienza per qualche secondo, davanti allo stabilimento Giacchetti. L'allarme è stato dato subito al Nue 112. Nella baia sono intervenuti i mezzi del 118 con la Croce Gialla di Camerano e l'automedica.

Una carriera come annunciatrice e conduttrice

Rosanna Vaudetti, marchigiana doc, è stato il primo volto apparso sul Secondo Programma della Rai e la prima conduttrice andata in onda sulla televisione a colori in Italia: oltre ad annunciare per quasi quarant'anni le trasmissioni della TV di Stato italiana ha anche condotto numerose rubriche e trasmissioni di successo come Giochi senza frontiere e commentato per diversi anni l'Eurovision Song Contest. Dal 1998 le è riconosciuta l'onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana da parte dell'allora Presidente della Repubblica Italiana, Oscar Luigi Scalfaro.