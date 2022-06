Revenge porn: l’amore social, donna minacciata dall'amante conosciuto su Badoo: soldi per non pubblicare foto osé

L’ha minacciata di mostrare a suo marito le foto osé che lei aveva inviato in chat e di spifferare, così, la loro relazione clandestina se avesse presentato denuncia contro di lui. La vittima, infatti, sarebbe stata pronta a rivolgersi alle forze dell’ordine perché stanca delle continue richieste di denaro fatte dall’uomo che, a suo dire, avrebbe solo approfittato dei suoi sentimenti. Per questi fatti, un 50enne originario di Frosinone, è finito a processo davanti al Tribunale monocratico di Roma. Il pm Fabrizio Tucci contesta all’imputato la violenza privata ai danni di una 52enne romana.

I fatti risalgono al 2018. Secondo quanto emerso dalla denuncia presentata dalla vittima, parte civile nel processo e assistita dall’avvocato Vito Alberto Calabrese, i due si sarebbero conosciuti online, nel 2013, tramite il social network Badoo. La donna era sposata da più di vent’anni. All’inizio, la conoscenza si sarebbe limitata solo a lunghe chiacchierate in chat. Tra i due sarebbe nata subito una simpatia reciproca, un’intesa mentale forte, tanto che dopo quasi 4 mesi si sarebbero incontrati per il loro primo appuntamento: «Premetto che questa persona per me ha rappresentato una rinascita a livello sentimentale anche se ci vedevamo di rado, almeno una volta al mese - ha spiegato la donna, in aula, al Tribunale - La prima volta ci siamo visti al centro commerciale “Castel Romano”, vicino Pomezia, e in quell’occasione c’era stata subito un’attrazione fisica reciproca».

Ma alla fine del loro primo incontro, l’uomo avrebbe iniziato ad avanzare alla 52enne la prima richiesta di contanti: «Al centro commerciale già mi aveva chiesto 20 euro per pagare la benzina – ha aggiunto la vittima - Io glieli avevo dati perché avevo capito che poteva essere una persona con difficoltà economiche. E poi mi ero innamorata e l’avevo fatto con tutto il cuore. Dopo, però, mi aveva iniziato a chiedere sempre più soldi: prima quasi 500 euro per pagare una stanza, poi 350 per il dentista. Mi diceva che faceva il giardiniere e non lo pagavano». Dopo tutti i soldi dati per amore, a suo dire, sarebbe arrivata a chiedergli di aiutarla nei lavori di ristrutturazione di una sua casa in campagna, almeno per ricambiare la disponibilità che lei aveva dimostrato. In base a quanto emerge dalla denuncia, da quel momento le richieste di denaro sarebbero aumentate in maniera esagerata: «Una sola volta gli avevo chiesto un aiuto perché avevo bisogno per ristrutturare una mia villa in un rudere – ha proseguito - aveva iniziato a chiedermi solo i soldi per i materiali e non comprava mai niente. Si tratta di cifre come duemila euro. Avevo capito che c’era qualcosa che non andava: non era preso da me e voleva solo ottenere banconote».