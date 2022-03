Malattie rare, morto a 48 anni Roberto Cioci: grande cordoglio sul web

Roseto degli Abruzzi in lutto per la morte di un suo giovane concittadino. Ieri mattina a causa di una malattia rara di carattere neuro degenerativo, che aveva colpito e portato via prematuramente anche «suo padre e il nonno», come racconta un amico, è morto Roberto Cioci. Aveva solo 48 anni e combatteva da tempo contro questa malattia rara. In città lo conoscevano tutti: da ragazzo giocava con la rosetana calcio, aveva partecipato a tutti i tornei estivi al campetto della parrocchia e lavorava come cameriere una nota pizzeria del posto. La notizia si è subito sparsa in città.

Centinai i messaggi di cordoglio ai famigliari sui social network. «Un grande uomo amico fratello dai tempi della scuola in poi. Mi mancherai tanto e resterai sempre nel mio cuore», il tuo amico Diego Romualdo. «Riposa in pace mio grande amico e compagno di tante avventure», commenta Emanuele. I funerali oggi alle15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto, in provincia di Teramo.