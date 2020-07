Roma, rubano l'incasso del b&b dove alloggiavano: identificati dalle telecamere

Non bastava l'emergenza coronavirus a mandare in ginocchio il settore turistico della Capitale, adesso ci si mettono anche i ladri di bed and breakfast. Succede in pineo centro, dove un gruppetto di due ragazzi e una ragazza hanno svaligiato il B&B dove alloggiavano. I tre hanno forzato la cassa dove i gestori custodivano il denaro, sottraendo l'intero incasso della giornata. Immediato l'intervento della pattuglia del commissariato Celio che ha verificato, nell'attività di primo intervento, la presenza di un sistema di videosorveglianza dalle cui immagini gli agenti sono così riusciti a risalire agli autori del furto, due ragazzi ed una ragazza.

Poi, controllando la carta di credito utilizzata per la prenotazione, gli agenti sono riusciti ad identificare la giovane e, dalle immagini di videosorveglianza dei locali notturni, adiacenti al bed&breakfast, sono riusciti a risalire ai due complici - due ragazzi di 22 e 25 anni. I tre, infatti, si erano incontrati nella stessa serata in un locale per mettere a punto i dettagli del furto che di lì a poco avrebbero commesso. Identificati i tre responsabili, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

