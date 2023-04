Grande apprensione e paura nel mondo dello sport per Salvatore Zaffiro, 53 anni, romano, ex giocatore di calcio a 5, storico capitano della Nazionale Italiana e campione d’Europa nel 2003 ad Aversa. Mercoledì pomeriggio, alle 16,50 circa, è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Zaffiro, conosciutissimo anche a livello internazionale nel mondo del futsal, era a bordo della sua Honda Sh50 e stava percorrendo via Collatina in direzione Tor Sapienza. All’incrocio con viale Palmiro Togliatti lo schianto con una Toyota Yaris guidata da una donna di 49 anni che si stava immettendo sulla Togliatti. Lo schianto definito dagli agenti della Polizia Locale «frontale laterale» è stato terribile. Il grande sportivo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è stato sottoposto anche a coma farmacologico. Gravi le condizioni per Zaffiro che ha riportato tra l’altro diverse fratture, anche alla mandibola e in particolare una compressione toracica. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e sono importanti le prossime ore per capire come si evolveranno le condizioni del campione.

GLI ACCERTAMENTI

La donna al volante dell’auto Toyota è stata portata prima all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito di cui non si conoscono ancora i risultati, poi ricoverata in codice giallo al Policlinico Umberto I.

La Collatina è stata chiusa in un tratto per consentire agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale di effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incrocio dove è avvenuto l’incidente viene definito da molti residenti «pericoloso».

LA NAZIONALE

«È un giocatore e un tecnico eccezionale, conosciuto a livello internazionale, ma soprattutto un amico» ha detto ieri Fabrizio Davide, responsabile tecnico della Brillante, squadra dove Zaffiro ha giocato, ma ha anche allenato la prima squadra in serie A2. Zaffiro in Nazionale ha collezionato 87 presenze e 10 reti e a settembre dello scorso anno ha ricevuto un importantissimo riconoscimento entrando nella Hall of Fame del futsal italiano insieme ad esempio a Luca Bergamini, presidente della Divisione Calcio a 5. Ha giocato con BNL, Roma RCB, ma anche Perugia e Lazio. Poi la carriera come allenatore di varie squadre tra cui proprio la Brillante.



