San Gimignano, crolla un tratto delle mura medievali: zona vietata al passaggio dei pedoni

Un tratto delle mura medievali che cingono San Gimignano (Siena), conosciuta anche come la città delle 100 torrì e il cui centro storico è patrimonio Unesco dal 1990, è collassato questo pomeriggio poco dopo le 17.30. Si tratta di una porzione della cinta muraria lungo la camminata a est: secondo quanto spiega il Comune è stato interessato un tratto di circa 20 metri, i vigili del fuoco parlano di un'area interessata lunga otto metri e alta sei. Nessuna persona è rimasta coinvolta: al di sotto delle mura c'è un camminamento che però era stato interdetto al pubblico mesi fa in attesa dei lavori di sistemazione del passaggio pedonale. In via precauzionale è stato comunque richiesto l'intervento dell'unità cinofila dei vigili del fuoco: le verifiche hanno dato esito negativo.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali e il sindaco Giacomo Bassi: «Siamo sconvolti per questo evento improvviso» le parole del primo cittadino che ha poi chiesto «alle autorità regionali e nazionali una mano per gestire l'emergenza e per capire le cause del crollo». Immediata la risposta del segretario generale del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Carla di Francesco: «I vertici del Mibact si sono prontamente attivati per verificare l'entità dei danni e sono in costante contatto con il sindaco Bassi e la Soprintendenza belle arti archeologia e paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo per elaborare un progetto di recupero e restauro del manufatto». Intanto l'intera area resta interdetta al passaggio pedonale in attesa delle verifiche sulla staticità e degli accertamenti sul perché del crollo.



Non è escluso il maltempo tra le cause: secondo quanto si apprende durante i sopraluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali sarebbe stato rinvenuto un avvallamento del terreno sovrastante le mura che sarebbe riconducibile alle piogge dei giorni scorsi. Proprio a causa del maltempo, nel febbraio 2014 si verificò il crollo di un tratto di mura medievali in un'altra cittadina simbolo della Toscana, Volterra (Pisa): una frana interessò circa 30 metri della cinta muraria, costringendo anche all'evacuazione di alcune abitazioni. Nelle scorse settimane il Comune di San Gimignano aveva intercettato dei fondi europei e pubblicato un bando di gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione del camminamento sottostante alla cinta muraria interessata dal crollo. L'aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire nei prossimi giorni.

Martedì 3 Aprile 2018, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 22:01

