SAREGO/LONIGO - Alle 10.30 circa, di oggi 20 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 500 tra Sarego e Lonigo per un automobilista finito fuori strada contro un platano: ferito il conducente, un anziano. I pompieri arrivati da Arzignano hanno collaborato con il personale del SUEM nell'estrarre il ferito, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.