Coronavirus, scuole chiuse, l'elenco. Fontana: decidiamo nel weekend se riaprirle in Lombardia

La decisione se riaprire o meno le scuole in Lombardia sarà presa nel fine settimana. Lo ha precisato il presidente della regione, Attilio Fontana, intervenendo a Rtl. Fontana ha spiegato che per vedere i risultati delle ordinanze, come gli ha spiegato anche il professor Burioni, ci vuole una settimana e dunque «ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un'inversione o è troppo presto». Stesso discorso per l'apertura degli stadi.

LEGGI ANCHE Primo caso di coronavirus in Abruzzo, Marsilio: «Quarantena per chi ha avuto contatti»

LEGGI ANCHE Coronavirus, contagio a Roseto: il sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse a Roseto. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sentito il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, il quale ha deciso in qualità di autorità sanitaria di chiudere precauzionalmente le scuole. Il presidente Marsilio è in continuo contatto con l'assessore alla salute, Nicoletta Ver, e il dirigente della Protezione civile regionale che stanno seguendo con la Asl di Teramo la ricostruzione di tutti i movimenti del paziente ricoverato per decidere le misure da adottare.

Il presidente Marsilio, inoltre, è a strettissimo contatto anche con il ministro Speranza e con il commissario Borrelli, con loro la Regione sta condividendo e condividerà tutte le azioni del caso per affrontare nella maniera migliore questa emergenza. «L'Abruzzo continua a rimanere regione fuori cluster - ha confermato il presidente Marsilio - stiamo lavorando e lavoreremo per mettere in quarantena le persone che sono state a stretto contatto con questo paziente».

Scuole chiuse a Taranto. Michele Schifone, sindaco di Torricella, il centro in provincia di Taranto dove è stato accertato il primo caso di positività al coronavirus in Puglia, ha disposto per la giornata di oggi, «e fino a quando non sarà fatta chiarezza sulla questione, la chiusura di tutte le scuole e di ogni grado all'interno del comune di Torricella». Lo stesso primo cittadino ricorda che si tratta «di eventuale caso di coronavirus» e avvisa «la cittadinanza tutta che le notizie ufficiali parlano solo di "caso sospetto e non accertato"». Il provvedimento è preso «a titolo precauzionale ed esclusivamente cautelativo». Il sindaco ha annunciato che sta predisponendo la relativa ordinanza. «Non creiamo allarmismi, non fomentiamo notizie false e non facciamo girare audio, foto, video se non provengono da fonti ufficiali», conclude.

Anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha disposto con una ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, presenti sul territorio comunale per le giornate del 27, 28 e 29 febbraio 2020, «al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione delle strutture, in via precauzionale». In ogni caso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, di concerto con Provincia di Taranto, sindaco di Taranto, prefetti, ufficio scolastico regionale e la sanificazione di tutte le scuole della provincia fino al 1° marzo.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Messico autorizza nave Msc ad attraccare: era stata respinta da Giamaica e Isole Cayman

LEGGI ANCHE Coronavirus, cosa succede ai bambini: meno contagi e nessun caso grave, più difese grazie ai raffreddori

Scuole chiuse in Campania. È quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da domani 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all'emergenza coronavirus.

L'ordinanza del governatore campano in materia di ulteriori misure di prevenzione dell'emergenza coronavirus prende atto sia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale sia del decreto legge del 23 febbraio, approvato in serata alla Camera, in materia di gestione e contenimento dell'epidemia. Il provvedimento «ordina la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore e universitarie, fatto salve quelle svolte a distanza».

Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA