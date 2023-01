Sigaretta elettronica vietata, Schillaci: «Estendere il divieto in alcuni luoghi all'aperto»

Il governo è pronto a vietare l'utilizzo della sigaretta elettronica in pubblico. «Intendo proporre l'aggiornamento e l'ampliamento della legge 3/2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza; eliminare la possibilità di attrezzare sale fumatori in locali chiusi; estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti come sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato; estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina». Ad annunciare l'intenzione di una stretta sul fumo a 20 anni dalla legge Sirchia è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, in audizione in Commissione Affari sociali della Camera.

Il Messico vieta il fumo in pubblico

Il Messico ora vieta il fumo negli hotel, nelle spiagge, nei parchi e in tutti gli altri spazi pubblici: una delle leggi più severe al mondo. La riforma della legge generale per il controllo del tabacco, entrata in vigore domenica, vieta anche alle aziende di promuovere, pubblicizzare o sponsorizzare i prodotti del tabacco, inclusa la loro esposizione per la vendita. La legge amplia il divieto del 2008 di fumare nei bar, nei ristoranti e nei luoghi di lavoro. Restrizioni simili ricadranno sulle sigarette elettroniche. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha applaudito la scelta.