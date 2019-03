Società vicina ai Bardellino, stop alla proiezione del film "La Casalese"

Sabato 23 Marzo 2019, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 17:16

Stop alla presentazione del libro e del film "La Casalese-Operazione Spartacus" di Antonella D'Agostino (exmoglie di Renato Vallanzasca), prevista martedì 26 marzo in un locale a Spigno Saturnia,nel sud della provincia di Latina.L'altolà, riferiscono fonti del Viminale riportate dall'agenzia Adn Kronos, è in fase di ufficializzazione e arriva su input del ministero dell'Interno, dopo le relazioni di prefettura e forze dell'ordine.L'iniziativa vede la famiglia Bardellino in prima linea: a organizzare l'evento è una società legata ad Angelo Bardellino, pluripregiudicato nipote di Antonio, già capo del clan dei Casalesi.A segnalare la proiezione, in programma nell'esclusiva location di Villa Caribe, è stato il deputato pontino Raffaele Trano (5 stelle) che si è rivolto al presidente della commissione antimafia Morra e al ministro Salvini.«Al di là dei contenuti “letterari”, si tratta di capire - aveva scritto Trano - come sia possibile che in un territorio dove proprio la fazione dei Bardellino è storicamente insediata e protagonista di varie vicende giudiziarie, venga data la possibilità di presentare opere il cui editore è Angelo Bardellino, nipote del Famigerato boss dei Casalesi Antonio».