Stadio Mazza sotto sequestro e 9 indagati, rischio "sfratto" per il Venezia

FERRARA - Il Venezia ha fatto giusto in tempo ad esordirci, domenica scorsa per il 9-8 ai rigori sul Frosinone in Coppa Italia, scampando di un soffio i guai nei quali è ripiombato lo stadio Mazza.

L'impianto della Spal, infatti, è stato sequestrato ieri dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara, che ha apposto i sigilli a tutta la tribuna Est e alla copertura della gradinata Nord: 9 persone sono state denunciate con l'accusa di frode in pubbliche forniture e falsi in progetto e collaudi, in base agli accertamenti tecnici effettuati dalla Procura dai quali sono emerse non conformità delle strutture sequestrate. In sostanza il Mazza presenta dei rischi per l'incolumità degli spettatori, accusa già mossa nei mesi scorsi con analogo stop al normale utilizzo dello stadio. Proprio come oggi sta succedendo al Penzo, l'impianto spallino era stato oggetto di un profondo restyling nell'estate 2017, dopo la promozione dalla B alla A che aveva reso necessaria una deroga per giocarci.

Nell'estate 2018, conquistata la salvezza da parte della Spal, il cantiere al Mazza aveva riaperto per adeguare senza ulteriore deroghe (non più ammesse) la capienza ai 16 mila posti e a tutte le altre richieste imposte dalla Serie A.

Ultimati i lavori, dopo alcuni mesi una delle imprese sub-appaltatrici aveva inviato a Spal, Prefettura, Questura, Coni e Comune di Ferrara, una diffida all'utilizzo delle strutture per alcune criticità severe nella esecuzione delle procedure di montaggio tali da esporre gli spettatori a pericoli reali e sussistenti.

Visto con gli occhi del Venezia il problema è comunque lontano, in quanto solo tra un mese esatto 19 settembre il team arancioneroverde debutterà in casa ospitando lo Spezia (a Ferrara qualora i lavori in corso al Penzo non dovessero terminare). Decisamente meno tranquilla è senz'altro la Spal del neo presidente Joe Tacopina, che al Mazza dovrebbe giocare domenica 29 agosto ricevendo il Pordenone per la seconda giornata di Serie B.