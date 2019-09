Aggredisce militare alle spalle con le forbici poi grida Allah akbar: arrestato alla stazione centrale di Milano

Un militare dell’esercito di 34 anni è stato aggredito questa mattina al collo e alla schiena con due colpi di forbici sferrati in piazza Duca d’Aosta, all’esterno della stazione Centrale di Milano.

Un uomo, presumibilmente di origine straniera, ha tentato di aggredire il militare impiegato nell'ambito dell'Operazione «Strade Sicure». Nel corso della colluttazione, durante la quale un militare di 34 anni ha riportato una lieve ferita al collo, l'uomo è stato prontamente immobilizzato dai soldati grazie alle tecniche acquisite durante l'addestramento al metodo di combattimento militare. Successivamente, l'aggressore è stato consegnato alle forze di polizia mentre il militare è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano.LEGGI ANCHE...> Isis, diffuso nuovo audio di Al-Baghdadi che incita i seguaci ad agire Si tratta di uno straniero (di cui non si conoscono ancora le generalità) che quando è stato fermato dalla pattuglia dei carabinieri ha urlato 'Allah akbar'. Fortunatamente la vittima ha riportato una ferita non grave e il militare è stato prima medicato sul posto, poi portato in codice verde al Fatebenefratelli. Al caso sta lavorando anche il Nucleo informativo dei carabinieri, per verificare se l’aggressione sia o meno di matrice terroristica