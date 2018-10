Roma, preso a Bologna presunto stupratore in fuga: avrebbe violentato la coinquilina

Lunedì 15 Ottobre 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:19

Avrebbe violentato la, un donna di 35 anni, con la quale divideva l'abitazione a, periferia di. Poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. L'uomo, 52 anni, originario dello Sri Lanka, è stato rintracciato e fermato adalla Polizia con l'accusa diai danni della connazionale, aggredita - stando alla denuncia della donna - nella sua camera da letto la mattina del 12 ottobre, a Roma.LEGGI ANCHELa probabile fuga dell'uomo su un treno, dalla Capitale verso Bologna, era stata segnalata dal Commissariato Flaminio Nuovo di Roma alla Polfer del capoluogo emiliano. Gli agenti lo hanno rintracciato sabato nella sala di attesa della stazione delle autolinee di piazza XX Settembre, pronto per andarsene.L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e questa mattina è stato condotto in Tribunale, a Bologna, per la convalida del fermo di pg operato per pericolo di fuga. E' stata la donna ad accusare il 52nne, riferendo ai poliziotti di essere stata aggredita e sottoposta ad abusi nella sua camera da letto. La donna è stata portata in ospedale dove è stata visitata e sottoposta al protocollo previsto per i casi di vioenza. Poi ha sporto denuncia. Sul caso ci sono indagini in corso con accertamenti scientifici e verifiche sulle dichiarazioni della donna.