Tangenziale Milano, scendono dal furgone per sistemare il carico: travolti e uccisi da tir pirata. Due morti

Travolti e uccisi da un tir pirata sulla tangenziale esterna di Milano dopo essere scesi da proprio furgone per sistemare il carico. Le vittime sono due uomini, di 51 e 55 anni. L'incidente è avvenuto la Teem, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana.

L'incidente sulla Teem nel Milanese

Oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. L'investimento mortale è avvenuto intorno alle 18 in direzione Nord. I due uomini sono stati travolti e uccisi da un Tir che non si è fermato per i soccorsi. È stato un'automobilista a chiamare il 118 e raccontare la scena. Le due vittime era scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l'operazione. Le indagini sono affidate alla Stradale.

La ricostruzione

L'incidente, ricostruiscono i responsabili della Teem, la Tangenziale Esterna di Milano, è accaduto nel territorio di Melzo (Milano), in direzione Agrate. Due uomini erano scesi per sistemare il carico nel retro del furgone e sono stati investiti da un mezzo che non si è fermato. Secondo un testimone oculare, che ha segnalato una targa al 118, dovrebbe essere un tir che ora gli investigatori stanno cercando. Il ramo della Teem dalla A35 (Brebemi) è stato chiuso e su ordine delle forze dell'ordine si sta chiudendo anche un tratto di autostrada.