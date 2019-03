Traffik e Gallagher, chi sono i trapper arrestati: nei loro brani violenza, spaccio e disagio

Drippy 💦💦 Un post condiviso da R1Q17 BOMBER METAL DRILL ⛓ (@traffikflexboyr1) in data: Feb 11, 2019 at 6:32 PST

Sabato 23 Marzo 2019

Sui social network non mancano di usare il linguaggio tipico della musica trap, tutta di violenza, spaccio e disagio. Gallagher , i due trapper arrestati dai carabinieri di Roma perché accusati di aver rapinato alcuni loro fan alla stazione Termini, sono noti per il loro linguaggio provocatorio che attrae migliaia di giovani.Leggi anche --> Roma, arrestati i rapper Traffik e Gallagher: hanno rapinato 4 fan che chiedevano autografi e picchiato un bengalese Gabriele Magi, in arte Gallagher, del, a ottobre del 2017 posta su Instagram una fotografia con una busta che tutto sembra tranne che camomilla. E scrive: “Quello che mi serve per dormire”. Poi, il giorno di San Silvestro dello stesso anno, si diverte a fare il duro e pubblica la sua, a torso nudo, con i fucili da softair come se fosse Rambo. Qualche tempo dopo, a ottobre 2018, posta un suo fotomontaggio in una volante della polizia e, dopo aver scritto la sigla inglese Acab (All cops all ba****s, tutti i poliziotti sono ba*****i), si rivolge agli agenti e scrive loro: "Stupidi servi non vendo più un c***o ora sono famoso".Traffik (il cui vero nome è Giammarco Fagà), è die sempre su Instagram si diverte a trasmettere undove crea una bevanda simile al Purple Drink, un mix di una bevanda gassata e di uno sciroppo per la tosse che, se usato in modo improprio, può dare dipendenza ed effetti psicologici.