«Non si tratta di presunzione di innocenza ma di innocenza reale». Lo affermano i legali del docente di istituto superiore di Treviso che, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, è indagato per presunti approcci di natura sessuale nei confronti di alcune studentesse minorenni con le quali sarebbe avvenuto uno scambio di fotografie a sfondo erotico.



I difensori, che ricordano come la vicenda risalga allo scorso ottobre, fanno anche presente come il tribunale del riesame avesse subito consentito la restituzione degli strumenti informatici e del telefono cellulare inizialmente sequestrati all'indagato e respinto le richieste del pubblico ministero di far interrompere l'esercizio dell'attività all'insegnante. Oggi l'uomo non insegna più perché si è dimesso spontaneamente, «ma per ragioni familiari» dopo essersi sospeso all'apertura dell'indagine.

Martedì 16 Gennaio 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 12:14

