Giovedì 2 Maggio 2019, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata ritrovata e sta bene Valentina , la ragazzina di 14 anni scomparsa a Cento, nel ferrarese, e di cui non si avevano notizie da martedì sera. La 14enne è tornata a casa da papà Vito, dopo che l'appello per ritrovarla aveva fatto rapidamente il giro di Facebook con migliaia di utenti che avevano condiviso la sua foto.Il papà può dunque tirare un sospiro di sollievo: «Non è il tipo da colpi di testa, sono un ragazzo padre e le sto molto dietro - aveva detto l'uomo al Resto del Carlino - Un'amica ci aveva detto che Valentina stava organizzando un incontro con un ragazzo, ma se e dove si siano incontrati non si sa». Per fortuna è finita bene e Valentina è tornata a casa dal padre, con cui vive.