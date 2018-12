Venti chili di cocaina sequestrati dalla polizia a Cisterna

Venerdì 14 Dicembre 2018, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 14-12-2018 09:22

La Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con i Commissarati di Polizia di Velletri e Cisterna di Latina, ha svolto una vasta operazione di polizia nella zona del nord pontino «nel corso della quale sono stati sequestrati oltre 20 kg di cocaina, diverse armi e munizioni provento di furto, denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente - si legge in una nota della questura pontina guidata da Carmine Belfiore - che si trovavano nella disponibilità di un cittadino straniero». I particolari di questa operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura a Latina.Gli investigatori della Mobile, guidati dal vicequestore Carmine Mosca, hanno arrestato un uomo di 35 anni di nazionalità albanese. A quanto risulta l'uomo vive a Giulianello di Cori, al confine tra le provincie di Latina e di Roma. Nel corso di indagini sullo spaccio gli agenti lo hanno individuato e stanotte hanno fatto scattare l'operazione.La droga era confezionata in 25 panetti avvolti nel cellophane. Tra le armi sequestrate due pistole automatiche con relative munizioni e un fucile a pompa.