Cava de' Tirreni: animali in cattività, blitz in una stalla e denunciate due persone

Animali senza il registro di stalla e in pessime condizioni igienico sanitarie, scatta il sequestro a Cava de' Tirreni, tra equini, suini e bovini. Ad operare è stato, giorni fa, il Nucleo Ambientale della polizia municipale all'interno di un immobile adibito a ricovero per animali a Pregiato. Due le persone denunciate, il proprietario del terreno e allevatore degli animali, oltre che il titolare della struttura, accusati di aver detenuto in un ricovero di fortuna gli animali, senza alcuna autorizzazione. Nello specifico, si trattava di sette bovini, un vitello, quattro maiali e tre cavalli.

Tra i documenti mancanti, per alcuni, anche la registrazione all'Asl veterinaria. Gli animali vivevano in condizioni igienico sanitarie critiche. All'interno della stalla vi era anche una vasca completa di letame. I liquidi arrivavano nel fondo agricolo, provocando così esalazioni maleodoranti all'esterno. La polizia municipale ha contestato violazioni sia penali che amministrative, in relazione anche allo smaltimento di rifiuti e reflui in terreni agricoli. Anche gli animali sono stati sequestrati: dopo le cure saranno affidate a qualche ente specifico.