Forte dei Marmi, la villa del presidente ucraino Zelensky affittata a una coppia di russi residenti a Londra

La villa a Forte dei Marmi del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittadini russi che per lavoro risiedono a Londra. La notizia, che pubblica "Il Tirreno", circola da Ferragosto. Da quando una donna russa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nel parco della villa, a Vittoria Apuana.

La villa di Zelensky in affitto a due russi

Non una villa a caso, ma quella del presidente ucraino Zelensky, nemico giurato di Mosca e del Cremlino. Lo stesso leader di Kiev, che dopo l'invasione russa, quindi all'inizio della guerra, aveva rivolto un forte appello affinché non si ospitassero in Italia turisti russi, e fossero bloccati i loro yacht. Da quanto si racconta, invece, l'agenzia che ha l'esclusiva degli affitti estivi della lussuosa dimora, da quattro milioni di euro, aveva avviato una trattativa con alcuni turisti coreani che erano intenzionati a prenderla in affitto ad agosto per una cifra tra i 50 e i 70mila euro, ma l'affare era sfumato. La villa sarebbe stata poi data in affitto per tutto il mese di agosto a una coppia di cittadini russi che per lavoro risiedono a Londra.

La proprietà dell'abitazione sarebbe da ricondurre a una società, la cui titolarità è stata attribuita da un sito ucraino al presidente Volodymyr Zelensky e a sua moglie, Olena Zelenska. La novità è stata riportata da "Il Tirreno", che scrive «la notizia circola da Ferragosto» nella cittadina versiliese, da quando una «donna russa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nel parco della villa».

Secondo quanto riporta il giornale livornese, la conferma che la dimora sia affittata, arriva da Claudio Salvini, titolare di Villa Real Estate di Forte dei Marmi, che gestisce gli affitti dell'immobile, che al Tirreno spiega: «Si gli inquilini sono stranieri, che vivono a Londra, ma non so dirvi di dove sono. Dei contratti commerciali non posso parlare»

