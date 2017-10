Violenta la figlia di 8 anni e la presta agli amici del bar per fare sesso: il papà orco non andrà in carcere

Sabato 21 Ottobre 2017, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:40

laper otto anni, "" anche aglidel bar:a 10 anni, maLa sentenza è stata emessa dal tribunale di Treviso e confermata anche dalla Corte d'Appello di Venezia, ma laha salvato il padre-orco e la Corte ha dovuto decretare il non luogo a procedere.Tutto ha avuto inizio quando la piccola aveva 8 anni, era il 1995, il padre si era da poco separato. Nei weekend in cui avrebbe dovuto stare con la figlia la prelevava da casa, dicendo che l'avrebbe portata alle giostre, e invece la chiudeva in casa e la violentava,affinché non parlasse.La vittima - come scrive il Corriere del Veneto - è riuscita a raccontare quello che accadeva tra quelle mura solo in età adulta e alla fine ha trovato il coraggio di denunciare il padre, all'epoca 46enne.