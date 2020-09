Willy, carcere confermato per i fratelli Bianchi e Pincarelli. Belleggia ai domiciliari

Omicidio di Willy Monteiro: confermato il carcere per Marco Bianchi, Gabriele e Mario Pincarelli. Francesco Belleggia va ai domiciliari. Questa la decisione del gip di Velletri, per l'uccisione del ragazzo 21enne nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. L'accusa per i 4 resta quella di omicidio preterintenzionale.

