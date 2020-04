Yatch superlusso, bunker, condomini di sopravvivenza autosufficienti: la quarantena a 5 stelle dei ricchi

Oroscopo di Paolo Fox del weekend

All'inizio dell'anno, quando la pandemia diha iniziato a provocare il caos in tutto il mondo, non c’era nessun posto sicuro… quasi da nessuna parte. Circa 50proprietari di superyacht ad esempio si sono trovati comodamente ormeggiati nelle acque incontaminate dei Caraibi, isolandosi con stile.Il mega-yacht da 162 metri circa di Roman Abramovich, Eclipse, come fa sapere il “The Telegraph” - e l'altrettanto appariscente imbarcazione di Ernesto Bertarelli, Vava II, sono stati avvistati proprio lì. A marzo, il miliardario americano David Geffen ha pubblicato un aggiornamento a bordo del suo superyacht a 454 piedi, Rising Sun, che vanta una palestra, un cinema e una cantina, che recitava: “Isolato nelle Grenadine evitando il virus. Spero che tutti stiano al sicuro”.Il messaggio e successivamente l'intero account Instagram di Geffen sono stati rapidamente cancellati a seguito di una reazione dei social media per via della risposta "sorda" alla crisi mentre le morti aumentavano. Ma è servito a rivelare una verità universale: nei tempi buoni e in quelli cattivi, i super ricchi fanno le cose in modo diverso. Ancor prima che la pandemia di Covid-19 spazzasse la terra, i suoi cittadini più ricchi stavano inventando nuovi modi per proteggersi da un futuro Armageddon. Un intero settore è sorto intorno alla creazione di “buchi” al sicuro da guerre, malattie, emergenze climatiche o qualunque nuovo incubo sia il prossimo passo verso la nostra strada. E anche sulla scia del tracollo globale, garantendo comunque i livelli di lusso a cui alcuni si sono abituati. Sulle colline del Kansas centrale, lo sviluppatore immobiliare Larry Hall ha costruito un complesso di cosiddetti "condomini di sopravvivenza" sul sito di un bunker nucleare dismesso dalla guerra fredda, originariamente progettato per resistere a una testata nucleare fatta esplodere nel raggio di mezzo miglio. Dopo l'11 settembre e ha pianificato di sviluppare un data center inespugnabile che le aziende possano utilizzare, ma notando il crescente desiderio di individui dall’alto reddito di cercare una protezione sempre maggiore per se stessi e le loro famiglie, ha deciso di spostare i suoi affari sui condomini di sopravvivenza. Il primo lotto è distribuito su 54.000 piedi quadrati.Inizialmente erano già tutti esauriti dopo essere stati pubblicizzati nel 2012, ma dopo la morte di un investitore alcuni sono tornati sul mercato: il più piccolo disponibile per 500mila dollari e il più costoso (tre letti , due bagni) per 3,4 milioni di dollari.Hall, un 63enne che proviene da Denver, sta attualmente sviluppando un secondo bunker sul sito in grado di supportare fino a 120 persone. Intendeva vendere le unità come singoli condomini, ma ha ricevuto proposte dal Medio Oriente e da una società americana (senza nome) che vuole acquistare l'intera struttura in unico blocco. I potenziali acquirenti provenienti dal Medio Oriente hanno indagato sulla possibilità di aggiungere un "eliporto sotterraneo in stile James Bond" e una moschea sotterranea collegata alla struttura principale. Gli offerenti statunitensi senza nome, nel frattempo, stanno valutando di utilizzarli per ospitare i dati dell'azienda, insieme a attici di lusso per i loro dirigenti. Tra gli attuali proprietari dei suoi condomini, Hall conta "imprenditori e miliardari". Le strutture in comune includono una parete da arrampicata, una piscina coperta da 75 piedi, un cinema, una sala giochi e un poligono di tiro al coperto. Il bunker è inoltre dotato della propria idroponica e dell'acquacoltura per far crescere abbastanza cibo per essere autosufficiente, ed è collegato a due pozzi profondi in grado di produrre 10.000 litri di acqua potabile al giorno che possono essere immagazzinati in tre serbatoi sotterranei da 25.000 galloni.