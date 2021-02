Zaia contro gli assembramenti: «Al bar e al ristorante seduti dalle 15 alle 18 anche all'esterno». Ordinanza valida fino al 5 marzo

Luca Zaia, governatore del Veneto, contro gli assembramenti per gli spritz: «Al bar e al ristorante seduti dalle 15 alle 18 anche all'esterno». E firma una nuova ordinanza valida da oggi fino al 5 marzo. Il provvedimento del governatore del Veneto dopo le folle nei centri storici dello scorso fine settimana

La nuova ordinanza

«Oggi presento una nuova ordinanza per dare indicazioni utili a cittadini e amministrazioni per evitare assembramenti pericolosi - dice Zaia in diretta nel consueto punto sull'epidemia da Covid19 -. Sarà in vigore fino al 5 marzo, valida dalle 24 di oggi».

Cosa cambia in Veneto

Consentita dalle 15 alle 18 la somministrazione con consumazione di bevande e alimenti da seduti sia all'esterno che all'interno dei pubblici locali. Rispetto del distanziamento di un metro fra i clienti e disposizione dei tavoli secondo le norme. Cartello all'esterno di bar e ristoranti con numero massimo di clienti consentiti. Vietato l'asporto e la consumazione nelle vicinanze dell'esercizio commerciale. I sindaci possono chiudere strade o piazze dove si possono creare assembramenti, per alcune ore o per tutta la giornata. «La grande preoccupazione per noi sono gli ospedali, non possiamo permetterci di mandarli al collasso», ha detto Luca Zaia.

Zaia in diretta oggi

