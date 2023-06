New York, da Napoli il progetto di sensibilizzazione contro gli abusi

Approda negli Usa la campagna «Invisibile agli occhi», dopo il grande successo ottenuto in Italia. Il 14 giugno, alle ore 10.30, presso l'Istituto Italiano di Cultura di New York, è stato presentato il progetto del Cnr-Irib, Società italiana di pediatria e della fondazione Terre des Hommes Italia.

Il problema della violenza sui minori è una tra le emergenze umanitarie più gravi degli ultimi decenni; basti pensare che nel 2021 il numero dei reati commessi su minori ha superato, per la prima volta, i seimila casi. Più precisamente, quell'anno si sono registrati 6.248 casi, il 64% ai danni di bambine e ragazze, di cui 1.332 casi di violenza sessuale (88% le bambine).

Così, nasce questo progetto, con l'obiettivo, tramite uno spot video e un manifesto con la scritta «gli abusi su minori sono invisibili solo a chi non li vuole vedere», di sensibilizzare sul tema dell'abuso e creare una coscienza condivisa per arginare il problema. Grazie all'effetto lenticolare, il volto della giovane ragazza del video cambia, mostrando i segni della violenza, insieme alla frase «se vedi qualcosa non girarti dall'altra parte».

«Il numero di casi di maltrattamento su minori, in Italia, ma ancor più negli Usa, è elevatissimo, molto più alto di quello che immaginiamo, anche perchè la maggior parte è un dato sommerso, spesso i casi non vengono nemmeno denunciati», sancisce Enrico Parano, Responsabile Ricerca e Innovazione Biomedica di Catania.

Paolo Ferrara, Direttore Generale Terre Des Hommes - Italia, chiarisce in un'intervista: «La campagna è sbarcata nella Grande Mela e nelle prossime settimane e mesi inizieremo a collaborare con reti di ospedali e istituzioni locali per trasmettere lo spot nei luoghi a più alto rischio, per intercettare precocemente i segnali di abuso».