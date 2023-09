Tenta di abusare di una donna. Il compagno lo accoltella, finiscono entrambi in ospedale. Il grave episodio si è verificato nelle prime ore di ieri a Cannalonga. Due cittadini di nazionalità straniera, uno ucraino l’altro bulgaro, sono arrivati alle mani, poi è spuntato un coltello. Per entrambi si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Secondo una prima ricostruzione il bulgaro di circa 40 anni e il 43enne ucraino hanno iniziato a discutere animatamente dopo che il 40enne avrebbe tentato di approfittare della compagna dell’altro. La situazione in pochi minuti sarebbe degenerata, dalle parole i due sono passati ai fatti arrivando a picchiarsi con violenza. Il 43enne avrebbe tirato fuori un coltello ferendo al collo l’aggressore della compagna. Quest’ultimo non sarebbe stato da meno. Avrebbe reagito picchiando violentemente l’ucraino. Gli altri presenti davanti a tanta violenza hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania che hanno trasferito entrambi i ferirti al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. I due sono arrivati presso la struttura sanitaria del centro cilentano intorno alle sette di ieri mattina.

Il 40 enne bulgaro presentava una ferita lacero contusa da lama all’altezza del collo. La sua situazione non era particolarmente grave per cui è stato dimesso subito dopo gli accertamenti di rito. Più critica la situazione del 43enne ucraino che nell’aggressione ha riportato un grave trauma facciale con diverse ossa del volto rotte. Per lui, considerata la gravità delle condizioni, si è reso necessario il trasferimento in un centro maxillo facciale dove sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di ricostruzione. Sull’episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania diretti dal tenente colonnello Sante Picchi prontamente giunti sul posto. I militari a Cannalonga hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire il grave episodio di violenza. Fondamentali saranno le dichiarazioni rese dalla donna ucraina vittima dell’aggressione. La donna nella tarda mattinata di ieri è stata affidata agli assistenti sociali di un centro antiviolenza del territorio.

Da capire se quello dell’aggressore è stato un tentativo o se la donna è stata vittima di violenza. L’episodio ha scosso la piccola comunità di Cannalonga dove la notizia si è diffusa rapidamente. I due protagonisti dell’aggressione sono conosciuti da tutti in paese dove risiedono da qualche tempo.