Adolescente di 15 anni allergica all'acqua: non può bere né piangere

A un'adolescente americana di 15 anni è stata diagnosticata l'orticaria acquagenica. Abigail Beck non può piangere o fare la doccia regolarmente a causa dell'intenso dolore che avverte quando la sua pelle entra in contatto con l'acqua, come afferma il Daily Mail.

La ragazza, nativa di Tucson, Arizona, non beve acqua da un anno. Ingerisce solo bevande energetiche o con un basso livello di acqua. Questa condizione è estremamente rara e colpisce una persona su 200 milioni. L'orticaria acquagenica provoca irritazione della pelle a contatto con l'acqua, e può causare forti dolori.

La ragazza ha cominciato a avvertire i primi sintomi nel 2019, quando aveva solo 13 anni, ma la patologia le è stata diagnosticata solo poche settimane fa.

Poiché questa condizione di salute è rara, si sa ancora poco sui sintomi e sui trattamenti. Fino ad oggi vengono utilizzate pillole reidratanti, flebo, creme, steroidi, antistaminici e l'utilizzo di bicarbonato di sodio per la detersione.