«Stiamo facendo tutto il possibile per farle arrivare qui a Roma quanto prima. Non molleremo fino a quando non le sapremo al sicuro». L'allarme per le studentesse afghane bloccate a Kabul lo ha lanciato Bruno Botta, prorettore dell'Università La Sapienza di Roma. Sono 81 universitarie che hanno superato il test di ammissione per il corso di laurea Global Humanities.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati