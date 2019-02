Albania, opposizione in piazza: assaltata la sede del governo

Sabato 16 Febbraio 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 14:22

Tensioni a Tirana, dove l'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha, è scesa oggi in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama per chiedere «un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere e in rispetto degli standard internazionali». Un gruppo di manifestanti hanno assalito il palazzo di governo, tentando di sfondare l'entrata principale, ma sono poi stati respinti dalle forze della Guardia Repubblicana che dall'interno dell'edificio, ha lanciato lacrimogeni.I manifestanti hanno tentato a più riprese di sfondare l'entrata principale dell'edificio, ma sono stati respinti dal lancio di lacrimogeni dalla Guardia repubblicana, mentre la polizia non ha fatto resistenza. Basha ha parlato di «una provocazione» da parte della polizia che ha «appositamente lasciato un varco facendo passare i manifestanti irritati.Lo scenario è chiaro, accusare l'opposizione di violenza», ha detto Basha spiegando che «il proseguimento della protesta sarà deciso dai cittadini in rivolta». Il presidente della repubblica Ilir Meta ha rivolto un appello alla calma. «Bisogna evitare gli scontri e la violenza. I cittadini devono manifestare liberamente e le istituzioni vanno rispettate».«Solo con un piccolo tentativo, alcuni dimostranti hanno distrutto le barriere dalla polizia, questo è uno scenario criminale che è stato premeditato». È l'accusa lanciata da Basha, che ha indetto la manifestazione di oggi contro il governo, suggerendo, si legge sul sito Albania Daily News, che la polizia non si intervenuta per fermare per tempo i facinorosi. «I dimostranti si erano riuniti per manifestare senza violenza, ora la situazione è fuori controllo», ha aggiunto Basha.La vice ministra dell'Interno albanese, Mirela Miroli, ha difeso l'operato degli agenti che hanno risposto all'assalto condotto contro la sede del governo.