Marijuana sintetica, 35 ricoverati con gravi emorragie in Florida

Almeno 35 persone sono state ricoverate in Florida, Usa, per gravi emorragie dopo aver fumato marijuana sintetica acquistata dai trafficanti della zona, secondo quanto riferito dal Centro di controllo di intossicazioni dello Stato, come riportano i media locali. Le autorità hanno emesso un avvertimento dopo che dozzine di residenti della contea di Hillsborough hanno iniziato a sanguinare in modo incontrollabile dopo aver usato la sostanza, detta anche spice.

«Ci sono stati effetti clinici significativi come sangue nelle urine, sangue dal naso, lividi», ha detto Fred Aleguas, co-direttore del Poison Control Center di Tampa, citato dai media locali. «Non mi sorprenderebbe se registrassimo qualche decesso», ha aggiunto.