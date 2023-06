Australia, bus si ribalta: 10 morti e 11 feriti. Tornavano tutti da un matrimonio, arrestato l'autista

È stato arrestato l'autista del pullman che si è ribaltato nello stato australiano del New South Wales provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11. Lo ha comunicato la polizia. Altri 18 passeggeri che erano a bordo del bus sono invece rimasti illesi. L'autista ha 58 anni ed è stato condotto in un ospedale della zona sotto scorta della polizia per sottoporlo a test. L'incidente è avvenuto verso le 23.30 locali nel comune di Greta che si trova nella zona vinicola di Hunter, a nord di Sydney.

Il matrimonio

«So che erano stati a un matrimonio insieme, ho capito che stavano viaggiando insieme...