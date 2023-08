Auto si schianta contro il secondo piano di una casa in Pennsylvania

Un'auto si è schiantata contro il secondo piano di un'abitazione a Decatur, in Pennsylvania, Stati Uniti, nell'impatto il conducente è rimasto ferito.

Il portavoce della Junction Fire Company ha riferito alla ABC che probabilmente l'auto ha percorso la salita che sosteggiava il fabbricato prima di colpire la casa.

L'autista del mezzo è stato portato in ospedale, ma non si hanno notizie precise sulle sue condizioni di salute. I soccorritori nel frattempo sono riusciti a mettere in sicurezza l'abitazione.

La polizia della regione ha sottolineato che l'incidente sarebbe un atto intenzionale, tuttavia le indagini sono ancora aperte.