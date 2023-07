Studentessa riporta lesioni alla colonna vertebrale mentre lavora come bagnina, è in gravi condizioni

Una bagnina del college nella contea di Westchester, New York, ha subito gravi lesioni alla colonna vertebrale mentre era in servizio di recente in California. Elizabeth Lovat, stava lavorando a Huntington Beach, a sud-est di Los Angeles. La ragazza è stata portata d'urgenza in un ospedale locale, dove è stata ricoverata in condizioni gravi ma stabili a seguito dell'incidente.

Ragazza si rompe la spina dorsale su un gonfiabile acquatico: «Un miracolo che sia ancora viva»

"La nostra priorità in questo momento è fornire supporto a Elizabeth e alla sua famiglia mentre si riprende", ha dichiarato la città di Huntington Beach in un comunicato, ha riferito Newsweek . "Per rispetto della privacy della famiglia, non verranno fornite altre informazioni in questo momento", ha aggiunto.

Una raccolta fondi pubblicata sul sito web della Huntington Beach Fire Department Outreach Foundation includeva un messaggio della famiglia.

Il messaggio della famiglia

"Grazie a tutti coloro che hanno inviato il loro amore, le loro preghiere e i loro auguri nell'ultima settimana. La nostra famiglia è enormemente grata per il sostegno che abbiamo ricevuto non solo dalla nostra comunità di Huntington Beach, ma da ogni parte", afferma il messaggio. "Elizabeth ha una passione per aiutare gli altri e ha imparato e utilizzato le sue capacità comunicative con la lingua dei segni americana per aiutare la sua comunità, che a sua volta ha plasmato la sua carriera e i suoi obiettivi educativi", afferma il sito della fondazione.