Bolsonaro, anche la moglie Michelle positiva al coronavirus

Michelle Bolsonaro, moglie del presidente del Brasile, è risultata positiva al test per il coronavirus. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, precisando che la first lady «è in buona salute e sta seguendo tutti i protocolli previsti».

«La first lady sarà seguita dal team medico della Presidenza della Repubblica», recita il comunicato. Ieri pomeriggio Michelle Bolsonaro aveva partecipato a un evento ufficiale a Brasilia insieme al marito. Il presidente brasiliano è risultato positivo al test per il Covid-19 il 7 luglio e sabato è risultato negativo.

Ultimo aggiornamento: 19:29

