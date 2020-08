Cameriere preso a morsi per aver chiesto a due clienti di usare la mascherina

Nella città spagnola di Sabiñánigo, in provincia di Huesca, due clienti di un ristorante hanno aggredito e preso a morsi un cameriere che ha chiesto loro di rispettare le norme sanitarie e di utilizzare le mascherine all'interno del locale, secondo quanto raccontato dai media locali.

Il cameriere ha chiesto ripetutamente ai due uomini, di 51 e 49 anni, di indossare le mascherine nei momenti in cui non consumavano le pietanze. Tuttavia, i due hanno reagito in malo modo, aggredendo e mordendo il lavoratore.

Dopo l'attacco, sia la Guardia Civile che la Polizia locale sono intervenute sul luogo dell'aggressione e hanno proceduto all'arresto dei due clienti, che hanno resistito alle autorità e causato lievi ferite a un agente.



Secondo la Guardia Civile, i detenuti sono comparsi davanti a un tribunale accusati di pubblica resistenza, disobbedienza e lesioni. Inoltre, sono stati multati per non aver rispettato le misure sanitarie. Entrambi gli imputati sono stati, poi, rilasciati.