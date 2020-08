Covid, il viceministro alla Salute danza alla festa e si dimette: «Ho sbagliato»

Juan Carlos Portillo, vice ministro della Salute del Paraguay, ha festeggiato il compleanno della sua fidanzata con alcuni ospiti, ascoltando musica dal vivo e senza utilizzare le mascherine. ​

«Mi scuso per il messaggio sbagliato che ho trasmesso», ha riconosciuto l'uomo, che ha lasciato il suo incarico, dopo che un video che lo ritrae durante i festeggiamenti è diventato virale.



Le immagini hanno generato un vero e proprio scandalo politico nel Paese. Solo un giorno prima, Portillo aveva esortato i paraguaiani tramite Twitter a rispettare l'uso delle mascherine e mantenere le distanze per evitare la diffusione del virus. Solo il giorno dopo, il capo della Sanità pubblica e previdenza sociale,, ha annunciato tramite Twitter di accettare le dimissioni del suo vice, senza ulteriori dettagli o alcun accenno a quanto accaduto.

Lo stesso Portillo si è scusato pubblicamente, per quanto accaduto attraverso il suo account Twitter.

«Ho sbagliato e mi assumo le conseguenze delle mie azioni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia in tutto questo tempo. E chiedo scusa per il messaggio sbagliato che ho trasmesso», ha dichiarato.

Portillo era stato promosso il 3 maggio, quando si era già nel pieno della pandemia, quando è stato creato il sottosegretariato per la Sanità e il welfare sociale.



He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos.

Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo.

Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido.

— Juan C. Portillo (@jc_portillo) August 24, 2020